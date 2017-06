Mikrobioloog Paul Naaber: eksootilise Zika viiruse on reisilt koju Eestisse toonud juba 14 inimest

Dr Naabri sõnul on meditsiinilaboris Synlab tehtud 350 testist leitud eestlaste verest Zika viiruse vastaseid IgG tüüpi antikehi 14 korral.

See võib viidata varsemale kokkupuutele Zikaga või mõne muu Zikale lähedase viirusega nagu näiteks Dengue.

Kliiniline mikrobioloog dr Paul Naaber / Synlab Eesti

Millest Zika viiruse epideemia alguse sai?

Zika viirus avastati esmaselt reesusahvidel 1947. aastal Ugandas Zika metsas, ning seda kirjeldati kui ahvide haigus, mis võib harva esineda ka inimestel. Miks see viirus hakkas nii massiliselt inimestel levima, ei oska keegi öelda. Arvatakse, et viiruse mutatsioonid ja kliimamuutused mängisid viiruse levimisel oma rolli. Esimene suur puhang registreeriti Jap saarel 2007. aastal. Zikat kannavad Aedes sääsed.

Kaks aastat tagasi, 2015. aastal teatati Brasiilias Zika viirus seosest loote mikrotsefaaliaga. Alles sellest hetkest tõusis ammuavastatud Zika viirus massimeedia huviorbiit.

Kus Zika viirus praegu levinud on? Kas Eestis on võimalik Zikasse nakatuda?

WHO andmetel on näiteks Brasiilia üks 70 riigist, kus Zika viirus levib.

WHO üldne soovitus külastajatel on kasutada sääsetõrjevahendeid ning kanda heledavärvilist riietust, mis vähendab sääsehammustuse saamise võimalust.

Zika viirus võib levida ka sugulisel teel nii mehelt naistele kui ka homoseksuaalse vahekorra puhul mehelt mehele. Kui kaua viirus organismis püsib ei ole täpselt teada, kuid Zika viirust on leitud seemnevedelikus kesmiselt üks kuu peale haiguse avaldumist, kuid üksikutel juhtudel isegi 6-12 kuud hiljem. Siit ka soovitus kasutada kondoomi vähemalt kaheksa nädalat peale reisimist ning Zika haiguse sümptomite avaldumisel seda perioodi pikendada kuni kuue kuuni.

Kui mees saabub ohupiirkonnast raseda naise juurde, soovitatakse kasutada kondoomi kuni raseduse lõpuni või vältida vahekorda üldse. Ei tohiks ka unustada, et Lõuna-Ameerikas leidub ka teisi haigusi, mida levitavad sääsed (Denge ja kollapalavikud, Chikungunya). Samuti levivad seal piirkonnas sugulisel teel meile tuntud suguhaigused HIV, gonorröa ja süüfilis.

Kas seos Zika viiruse ja loote väärarengu vahel on kinnitust saanud?

Zika viirust ja sellega seonduvaid uurivad mitmed rahvusvahelised ja riiklikud organisatsioonid nagu Maailma Terviseorganisatsioon WHO, Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje keskus ECDC, Ameerika Haiguste Ennetamise ja Tõrje keskus CDC ja teised. Tänaseks on maailma teadlased jõudnud konsensusele, et Zika viirus on seotud loote mikrotsefaaliaga. Probleemiks Zika puhul on see, et teaduslikult kinnitatud andmeid on vähe. Meie hoiame ennast igapäevaselt sellega kursis.

Millised on Zika viiruse sümptomid?

Enamasti kulgeb Zika viiruse poolt põhjustatud haigus sümptomiteta, mõnikord tekivad kerged haigusnähud nagu palavik, lööve, liigese-, lihas- või peavalu, silmapõletik. Harva esineb tõsisemaid neuroloogilisi tüsistusi.

Need sümptomid kestavad tavaliselt 2-7 päeva.

Kes peaksid end laskma vereanalüüsi kaudu testida?

Eelkõige tuleks testida rasedaid, kes on riskipiirkondades viibinud. Samuti tuleks uurida riskipiirkondadest naasnud isikuid, kellel on esinenud Zikale viitavaid kaebusi ning riskipiirkondadest lapseootel naise juurde saabunud mehi. Kõigil, kes on ohupiirkonnas reisinud ja kel esineb kahtlusi võimaliku Zika viiruse suhtes, on seda võimalik laboris testida.

Kõige täpsemini saab diagnoosida haigust ägedas staadiumis, mis on kuni üks nädal peale haigusnähtude algust.

Viirust saab määrata verest või uriinist PCR meetodil. Et saada teada, kas inimene on põdenud Zika viirust rohkem kui seitse päeva tagasi, määrame antikehade olemasolu veres (IgM ja IgG).

Seni on meditsiinilaboris Synlab Zika viiruse analüüse tehtud üle 350, nendest 14 andsid positiivsete antikehade tulemusi.

Mida positiivsete Zika antikehade leid tähendab?

Need inimesed võivad olla läbi põdenud Zika, Denge ja kollapalavikud või Chikungunya viiruse. Selle tulemuse põhjal ei saa öelda, et tegemist on kindlasti Zika viirusega. Kui sellise tulemuse saab meesterahvas, on tal oluline vähemalt kuus kuud olla ainult kaitstud vahekorras. Rasedate naiste puhul on vajalik arsti lisajärelvalve.

Otsest ravi Zika vastu ei ole.

Käesoleva aasta märtsiks oli Euroopas ECDC andmetel registreeritud üle 2000 sissetoodud Zika infektsiooni juhtumi.

18. novembril 2016 tunnistas WHO Zika-viirusnakkuse leviku pärast tekkinud rahvusvahelise hädaolukorra lõppenuks.

Meditsiinilabor Synlab Eesti kodulehe järgi on Zika-viirusnakkus levinud eelkõige Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, vähem ka Kagu-Aasias ja Okeaanias, kus see levib sääsehammustuse kaudu.

Eeldatavasti võib viirus lisaks sääsehammustusele levida ka sugulisel teel.

Viirus kandub raseduse ajal emalt lootele, põhjustades lootel väärarenguid nagu väikese pea sündroomi mikrotsefaaliat.