Kui palju raha Pardiralliga tänavu koguti?

Pardirallil müüdi üle 14 000 heategevusliku pardi, millest 11 000 ujusid Kadriorus võidu, ülejäänud aga kogusid heategevuse nimel annetusi ilma võistlemata, teatas pardiralli korraldaja.

«Olen südamest tänulik kõikidele annetajatele ja neile, kes aitasid Pardirallil ka sellel aastal teoks saada. Tänu teile saame vähihaigeid lapsi ja nende perekondi toetada vajalike ravimite ostmisel, aga ka pakkuda olulist tuge peredele ja täita väga paljude raskelt haigete laste unistusi,» ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) üks asutaja Märt Avandi.

Pardid rallimas. / Carol Liis Metsla

Pardiralliga kogutud rahast läheb 70 protsenti vähihaigetele lastele vajalike ravimite ning muude tarvikute ostmiseks ja nende peredele toetusmeetmete pakkumiseks ning 30 protsenti täitmaks raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi neile korraldatavate isiklike unistuste päevade kaudu.

Heategevusliku Pardiralli eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid üles andma oma panust nende abistamiseks. Vähihaigeid lapsi ja nende perekondi on võimalik toetada aasta ringi Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (www.vahilapsed.ee) kaudu. Samuti on võimalik õlg alla panna haigete laste unistuste päevade korraldamisele heategevusfondi Minu Unistuste Päev (www.minuunistustepaev.ee) kaudu.