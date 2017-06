USA paar on adopteerinud 88 erivajadustega last

Camille ja Mike Geraldi on nelja aastakümne jooksul adopteerinud 88 erivajadustega last, kirjutab CNN. Paljudele neist on ennustatud varajast surma, kuid nende hoole all on lapsed ellu jäänud. Kõik 88 last on nad enda hoole alla võtnud imikuna. Laste seas on imikud, kellel on vaimsed puuded, lülilõhestus (spina bifida), Downi sündroom, autism või tõsised näodeformatsioonid.

Camille oli enne abikaasa Mike'iga kohtumist enda hoole alla võtnud juba kolm last. Paar kohtus haiglas, kus nad mõlemad töötasid, naine õena ja mees lastearstina. Mike Geraldi soovis järgida naise eluunistust, milleks oli luua hooldekodu erivajadustega lastele. Lisaks avatud südamele pidi neil olema ka meelekindlust, et aastate jooksul toime tulla 32 lapse surmaga.

Geraldid on alati tahtnud luua lastele loomulikku kodukeskkonda. Nad panevad lapsed kodutöid tegema ning lasevad neil olla nii iseseisvad kui võimalik.

Vanim adopteeritud laps on 32-aastane Darlene, kes elab Floridas rühmakodus. Noorim on kaheksa-aastane Isabella. Kokaiinisõltlase lapsena oli tüdruk imikuna pime ja kurt. Tänaseks on laps aga kõigest aasta võrra omaealiste tasemest allpool.

Lisaks adopteeritutele on paaril ka kaks bioloogilist last. Jaqueline sündis enneaegsena ning arstid ütlesid, et tal on tõsine ajukahjustus. Nüüdseks on Jaqueline 40-aastane, ta on ema ja töötab õena. Teine laps sündis tervena.

Geraldidel pole kunagi olnud aega puhata ja nende saatus ei ole olnud lihtne. 1992. aastal laastas nende majapidamist orkaan Andrew ning 2011. aastal, kui pere oli telkimas, tabas kodu välk ja tulekahju hävitas kõik – maja, sõidukid, turvatunde.

Lõpuks leidis paar uue kodu Ellijays Georgias. Kõike seda läbi elades võtsid nad pidevalt vastu uusi lapsi, kellest mõni suri ja osa kasvas suureks. Mõni noortest täiskasvanutest jäi koju elama, mõni kolis välja.

Kolm aastat pärast tulekahju, võttis pere lõpuks ette reisi Orlandosse. Kuid väljasõit jäi lühikeseks, sest pereisa tundis ennast haigena. Aasta tagasi suri Mike Geraldi vähki.

Praegu püsib pere endiselt tugevana. Perekond toetub Possible Dream Foundationi kogutud rahale, mis katab põhivajadused ja maksab kahele töötajale, kes hoolitseb vabatahtlike meeskonna eest.

Hiljuti viis lähedane sõber Camille Geraldi seitsmepäevasele kruiisile, kus naine sai lõpuks puhata. Enda sõnul sai ta alles siis aru, kui väsinud ta oli olnud, kui magas laeval peaaegu seitse päeva järjest.