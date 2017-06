Millal võiks vaimse tervise probleemide pärast töölt koju jääda?

Püüa toetada

Pigem tuleks just küsida, kuidas tal läheb. Vastasel juhul võivad depressioonis inimesel üksinduse ja lootusetuse tunne süveneda. «Suhtlemine annab mõnikord häid emotsioone ja hea oleks, kui mõni kolleeg endast aeg-ajalt märku annaks, isegi kui depressioonis inimene ei jäta muljet, et see talle väga meeldib,» rääkis spetsialist.

Mõnikord isegi kardetakse vaimse tervise probleemiga inimest. Oidermaa sõnul tuleb see tihti teadmatusest ja on tegelikult alusetu hirm. Arvatakse näiteks, et ei osata talle midagi öelda, või peljatakse, et vaimse tervisemurega inimene teeb midagi ettearvamatut või rikub tuju ära. Spetsialisti sõnul võiks aga pigem mõelda sellele, kuidas lähedasele inimesele toeks olla.

Peale tuttavate või töökaaslastega suhtlemise tasuks vaimse tervise tõttu pikemalt kodus olles tegelda ka rahustavate tegevustega, et pingeid vähendada. Abi on nii liikumisest, korralikust unest kui ka tervislikust toitumisest. «Paljudel juhtudel on uni häiritud ja see muudab enesetunde veel kehvemaks,» selgitas kliiniline psühholoog.

Juhul kui inimene on olnud näiteks paar nädalat töölt puhkusel ja pingetunne ei taha selle aja jooksul üle minna, tasuks pöörduda alguses perearsti poole, kes saab siis vajadusel suunata psühhoterapeudi vastuvõtule.

Millal otsida abi?

«Kui uni on häiritud, siis võib see kujuneda häireks,» ütles Oidermaa. Magamatus mõjutab ajukeemiat ja süvendab teisi probleeme. Inimene saab ise mõõta – kas ta magab keskmiselt umbes kaheksa tundi rahulikku und või mitte.

Kindlasti tuleks pöörduda arsti poole ka siis, kui kimbutavad elutüdimuse mõtted ja ainus lahendus halvale enesetundele tundub äraminek. «Siis tuleks pöörduda kohe, mitte oodata näiteks kaks nädalat,» manitses spetsialist.

Vaimse tervise probleemid võivad inimese elu halvata. «Oleneb sellest, kuidas me probleemidesse suhtume – meie peame neid haigusteks, mida on võimalik ravida ja milles inimene ise ei ole süüdi,» rääkis Oidermaa, kellele teevad muret inimeste hoiakud seoses vaimse tervisega. Spetsialist rõhutas, et see ei ole iseloomu nõrkus, kui inimene haigestub depressiooni või tal esineb ärevushäire.

«Depressioon pole tühine asi, mille inimene on ise välja mõelnud – see on reaalne haigus ja mõjutab kõiki eluvaldkondi,» rääkis psühholoog. Ta lisas, et üle kogu maailma on depressioon üks peamisi töövõimekaotuse põhjuseid. Depressiooni põdevatest inimestest pöördub ravile aga vaid kolmandik.