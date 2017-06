Plaaster, mis toimib nagu vaktsiin

Uus uuring katsetas vaktsiiniplaastrit, mida on turvaline kasutada ja mis katseisikute sõnul ei tekita mingisugust valu, kirjutas LiveScience.

USA Georgia ülikooli uuringu kliinilises faasis katsetati lahustuvat mikronõeltega plaastrit, mis sisaldas sama palju gripivaktsiini kui tavaline vaktsiinsüst. Plaaster on umbes pöidlajälje suurune ja koosneb 100 nõelakesest. 50 katseisikust 48 ütles, et see ei teinud kasutamisel valu.

Enamik ravimeid ei imendu naha kaudu, sest peab selleks läbima naha sarvkihi. Selle läbimiseks ei ole aga tegelikult vaja pikka süstlanõela, vaid piisab imeväikestest nõeltest. (plaastri nõelad on 0,762 millimeetrit pikad) Plaastri imeõhukestes nõeltes on kuivatatud vaktsiin, mis plaastri randmele asetamisel nahka imendub. Selleks, et vaktsiin imenduks, tuleb plaastrile pöidlaga vajutada, kuni kostab väike klõps. See tähendab, et oled piisavalt kõvasti vajutanud ning 20 minuti pärast on kogu vaktsiin imendunud ja plaastri võib ära visata.

Teadlased arvasid, et mikronõeltega plaastrit on turvaline kasutada ja see toimis täpselt samamoodi nagu tavaline vaktsiin. Siiski on väite lõplikuks kinnitamiseks vaja teha uuringuid suurema hulga inimestega.

Samuti leiti, et osalejad eelistasid plaastri kasutamist süstidele. Plaastri valutus ja lihtne kasutus võib julgustada seda kasutama inimesi, kes soovivad süste vältida. Samuti ei pea selliseks vaktsineerimiseks arsti juurde kohale minema ning apteekides on plaastreid lihtsam hoiustada, sest neid ei pea hoidma külmkapis nagu tavalisi vaktsiine.