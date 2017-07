Ämmaemand: päikesepõletus võib olla beebile eluohtlik

Lapse nahk on palju tundlikum kui täiskasvanu oma ning reageerib temperatuurimuutustele ja päikesekiirgusele teravamalt. Esimesel eluaastal on lapse naha kaitsevõime õrnem ning tema termoregulatsioon ei ole veel küps ja on eriti tundlik kõrge temperatuuri suhtes. Beebi õrn nahk saab otsese päikese käes kiiresti päikesepõletuse.

Lisaks võib päikesepõletus ja ülekuumenemine olla beebile eluohtlik. Imiku nahk sisaldab vähe melaniini, mis pakub nahale kaitset päikesekiirguse eest. Seetõttu on beebid eriti tundlikud päikesekiirguse kahjuliku mõju suhtes. Peale selle, et päikesepõletus võib põhjustada valu, palavikku ja dehüdratsiooni, võib lapseeas saadud päikese­põletus soodustada hilisemas elus nahavähi teket. Lisaks põletus- ja ülekuumenemisohule tekitab liigne ultraviolettkiirgus ka naha- ja silmahaigusi.

Millal võib minna vastsündinuga õue?

Esimene õueskäik terve, ajaliselt sündinud vastsündinuga võiks suvel olla mõni päev pärast sünnitusmajast kojutulekut, kui beebi on juba uue olukorraga harjunud. Alla kuuekuuse lapsega ei ole soovitatav otsese päikese käes viibida ning võimaluse korral tuleks eelistada varjulisemaid kohti jalutamiseks. Alla neljakuustel lastel ei tööta veel higinäärmed ja see tähendab, et neil puudub üks keha jahutamise mehhanism – higistamine.

Seepärast on neil suur oht üle kuumeneda. Õhu- ja päikesevanne võiks beebiga teha suvel liikuvate puulehtede varjus, et vältida päikesepõletust. Kuuekuuse beebiga võib alguses päikese käes olla mitte rohkem kui 5–7 minutit korraga. Tasapisi võib seda aega pikendada. Beebi pea võiks siiski olla varjus ja päike peaks paistma ainult kehale.

Kui vähegi võimalik, tasub lapsega päikese kätte minekul vältida keskpäevast aega, kella 11 ja 15 vahelisel ajal, mil ultraviolettkiirgus on kõige tugevam. Ka vanema kui aastase lapsega ei tasuks korraga päikese käes viibida kauem kui tund või paar ning sellegi aja jooksul tasub vahepeal otsida varjulisemaid kohti. Palava ilmaga väljas olles tuleb katsuda aeg-ajalt beebi otsaesise ja kaela nahka.

Kui tal on palav, muutub nahk higiseks. Sel juhul tuleb beebi viia jahedamasse kohta ja vahetada tal riided. Lisaks vajab beebi kuumuse ja palavusega rohkem vedelikku kui tavaliselt, seega tuleks teda kuumade ilmade puhul imetada tihedamini kui tavaliselt. Last ei tohi jätta päikese kätte magama.

Kuidas kaitsta beebi nahka?

Beebiga päikese käes viibides tuleb tema õrna nahka päikese eest kaitsta hoolikalt ja mitmel moel. Beebile on parimaks kaitseks riietus ja vari, sest alla kuuekuuste imikute puhul ei soovitata kasutada veel päikesekaitsekreemi. Lapse riietus peab lähtuma õhutemperatuurist. Palava ilmaga võiksid beebil seljas olla õhemad, heledad ja mittesünteetilisest, õhku hästi läbilaskvast materjalist – puuvillasest, linasest või trikotaažist – riided.

Heledat värvi riided peegeldavad kuumust ja jahutavad paremini nahka. Vastsündinu õhukesed rõivad võiksid olla pikkade varrukate ja säärtega, et ka beebi käed ja jalad oleksid kaetud ning need võiksid lahedalt seljas istuda. Päikese kätte minnes tasub kaasa võtta vahetusriided, mida saab lapsele selga panna, kui ta on higistanud.

Kindlasti peaks beebi kandma mütsi, mis kaitseb päikese ja temperatuurikõikumiste eest. Hästi sobib laiaääreline müts, mis kaitseks ka lapse nägu, kaela ja kõrvu. Kuna beebi naha kaitsemehhanism pole veel välja kujunenud, võib kergesti tekkida päikesepõletus ka ninal, huultel ja kõrvadel.

Üle kuuekuuste beebide nahal võib päikesekaitsekreemi juba kasutada. Beebi nahka peaks määrima spetsiaalselt lastele mõeldud päikesekaitsekreemiga, mille kaitsefaktor on vähemalt 30. Imikutele ja väikelastele mõeldud päikesekaitsevahendeid leiab apteegist. Beebile päikesekaitsekreemi valides tuleks jälgida selle looduspuhtust ja päikesekaitsefaktorit.

Beebi õrnale nahale sobib kreem, mis sisaldab orgaanilisi õlisid ja taimeekstrakte. Kaitsekreemides olevad keemilised ühendid imenduvad kergesti läbi beebi õrna naha ja võivad tekitada terviseprobleeme, näiteks allergiat või nahaärritust. Kreemi peaks nahale määrima vähemalt 30 minutit enne päikese kätte minekut, sest kreemi imendumine ja kaitseefekti toimima hakkamine võtab natuke aega. Kreemi tuleb kanda beebi katmata kehaosadele, näiteks kätele.

Beebit ei tohi kunagi jätta vankriga päikese kätte magama, ta võib väga kiiresti üle kuumeneda. Kindlasti ei tohi rannas lapsevankri avaust teki, rätiku või muu kangaga kinni katta, seda isegi mitte varjus. Temperatuur kinni kaetud avausega vankris võib kiiresti tõusta ja põhjustada kiirelt beebi ülekuumenemise.