Kosmeetikatoodetes peituvad potentsiaalsed vähitekitajad

Kui müügile lubatavate toiduainete regulatsioon on üldiselt karm, siis kosmeetikatööstus teeb oma reeglid sageli ise, vahendab Fox News.

USA toidu- ja ravimiameti (FDA ehk Food and Drug Administration) kohaselt lasub firmadel ja isikutel, kes toodavad ja müüvad kosmeetikatooteid, seaduslik kohustus tagada toodete ohutus. FDA regulatsioonid ei nõua aga iga toote või koostisosa eraldi testimist.

Tervisekahjustusi põhjustavad erinevad tooted

Hiljuti avaldas FDA raporti toitudest ja ilutoodetest, mis sisaldavad kahjulikke koostisosi. Enim kahjustusi, sh haiglaravi vajadust või surma, põhjustasid väikelastele ja isiklikuks hügieeniks ettenähtud tooted. Hackensacki ülikooli arstiteadlane Manny Alvarez ütles, et see näitab, et ilutooted vajavad tarbija kaitsmiseks regulatsiooni.

Näiteks sai juuksetoodete firma WEN mullu tuhandeid kaebusi, et nende tooted põhjustavad juuste väljalangemist ja ärritust. Kui FDA kutsus WENi tooteid kasutavaid inimesi üles teatama võimalikest tervisekahjustustest, lisandusid veel tuhanded kaebused. WENi enda kohaselt puuduvad tõendid, et nende palsamid nimetatud probleeme tekitavad.

Arstiteadlase Alvareze kohaselt tuleks vältida järgmisi aineid ilu- ja kosmeetikatoodetes:

1. Sulfaat (sulfate)

See koostisosa ärritab nahka, silmi, suud ja isegi kopse ning sellega kokkupuudet peaksid kindlasti vältima tundliku nahaga inimesed. Lisaks võib naatriumlaureaatsulfaat sisaldada kemikaali, mis põhjustab näiteks laborihiirtel vähki. Koostisosa otsest seost vähitekkega inimestel pole siiski veel leitud.

2. Formaldehüüd (formaldehyde)

Paljud juuksehooldus- ja majapidamisvahendid kasutavad formaldehüüdi säilitava koostisosana. Kuigi kõik uuringud järjepidevalt ei ole tõestanud, et aine põhjustab vähki, siis näiteks Ameerika vähiliit (American Cancer Society) leidis, et töölistel, kes puutusid ainega kokku, olid suuremad kromosomaalsed muutused. See näitab, et formaldehüüd võib põhjustada leukeemiat. Mitmed asutused peavad ainet kantserogeeniks.

3. Parabeenid (parabens)

Kosmeetikafirmad kasutavad parabeene sageli, et takistada bakterite paljunemist. Kemikaal reageerib kehas östrogeeniga ja võib põhjustada vähirakkude kiiremat paljunemist. Praeguseks ei ole FDA veel leidnud piisavat tõestust, et koostisosa kasutamine keelata.