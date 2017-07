Kliinikumi kirurgiakliiniku juht: sellise suremuse korral võiks väikehaiglad päeva pealt kinni panna

Jõgeva haigla väitel pole keegi surnud

«Võin teile kinnitada, et ükski Jõgeva haiglas eelmisel aastal opereeritud patsient ei ole 30 päeva jooksul ega ka 300 päeva jooksul ära surnud. Kõik on elus ja terved. Täpselt samamoodi on terved need, keda opereeriti üle-eelmisel aastal,» ütles Jõgeva haigla juht Peep Põdder.

Põdderi põhjendus statistikale on, et 41 inimest, kes haigekassa raporti järgi möödunud aastal vähem kui 30 päeva jooksul pärast operatsiooni Jõgeva haiglas surid, toodi sinna suurhaiglatest, valdavalt Tartu Ülikooli kliinikumist, kus neid enam aidata polnud võimalik.

«Enamik neist on vähihaiged, kes on seal võetud väga hea sooviga neid aidata operatsioonilauale, nende kõht on lahti lõigatud ja vaadatud, et seal ei ole enam võimalik midagi opereerida. Kuna Tartu Ülikooli kliinikum on kõrgema etapi raviasutus ega tegele hoolduse ja järelraviga, siis nad saadetakse meile siia. Tavaliselt nad siin ka oma põhihaigusesse ehk vähki surevad,» rääkis Põdder ja täpsustas, et saadetakse ka muude raskete haigustega patsiente, näiteks suhkruhaiged, kellel on üks jalg amputeeritud.

Praegune järelravi süsteem toimib

«Nii ei ole ilus öelda, aga sisuliselt on nad saadetud surema,» lausus haiglajuht. Põdder toonitas, et suremuse protsent on kõrge just nendes väikehaiglates, mis asuvad ümber Tartu Ülikooli kliinikumi.

Samas on selline süsteem Põdderi hinnangul hästi toimiv. Suurhaigla ülesanne on teha keerulisemaid operatsioone. «Kas ta saab aidata või ei saa – kuskil järjekorras on järgmine inimene, kes ootab operatsiooni. Seetõttu nad väga kiiresti saadavad ka mujale,» lausus ta ja jätkas: «See on ka inimlik, hullem oleks, kui neid koju saadetaks, kus ei ole võimalik hooldusravi saada. Inimeste viimased elupäevad mööduvad vähemalt nii, et ei ole valu.»

Jõgeva haiglas tehakse rasketele haigetel vahel palliatiivseid operatsioone. Näiteks on haigel söögitoru vähk ja toit ei lähe söögitorust läbi, mistõttu paigaldatakse talle makku gastrostoom, mille kaudu patsienti süstlaga toidetakse. Kui inimene sureb seejärel enne 30 päeva möödumist, siis lähebki see Põdderi sõnul haigekassa statistikasse, kuigi surm tuli tegelikult tema üldhaiguse tõttu.

Väikehaiglad riskantseid operatsioone ei tee

«Kuna meie operatiivne aktiivsus on suhteliselt madal ehk me ei tee palju operatsioone, siis need 41 surmajuhtu moodustavad meie kogu opereeritute arvust 12 protsenti, aga need inimesed ei ole ükski meil opereeritud,» lausus ta.

Jõgeva haigla teeb juhi selgitusel ainult plaanilist päevakirurgiat, kus mõni üksik patsient jääb üleöö haiglasse. «Lõikame kurgumandleid ja adenoide, songi, veresooni – pisikest tööd teeme,» loetles Põdder.

Meedias ilmunud numbrid Jõgeva haigla kõrge suremuse kohta on Põdderi hinnangul tekitanud neile suure mainekahju. Nii on täna Jõgeva haiglasse helistanud juba mitu inimest, kes kurgumandli operatsiooni järjekorras olles soovivad end lasta lõigata mujal. «Ma olen nad suutnud ikka ümber veenda. Nad küsivad, et kui teil inimesed surevad nagu kärbsed, siis kuidas ma tulen, kas mina olen ka selle 12 protsendi seas, aga tegelikult see ei ole nii,» ütles ta.