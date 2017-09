Lugeja küsib: kas küpsetistes ja putrudes peaks alati kasutama täistera?

«Enamikele jahudele ja pudruhelvestele on olemas täisterast alternatiiv (täisterakaerahelbed vs tavalised kaerahelbed, rukkijahu vs täisterarukkijahu), aga kas peab neid peaks ka küpsetisi ja putru tehes eelistama? Kas gluteeni osakaal neis on siis erinev? Kui eelkõige soovitatakse nisujahu tarbimist vähendada, kuna seal on palju gluteeni, siis kuivõrd parem variant on täisteranisujahu?» küsis lugeja.