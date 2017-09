Analüüs: osad alkoholitootjad pisendavad vägijoogi ja vähiriski seoseid

Analüüs näitab, et alkoholitööstus kasutab tubakatööstusele sarnast taktikat: oma kasumi kaitsmiseks, tehakse kahju rahvatervistele, on kirjas uuringu kokkuvõttes. See järeldus on uurijate hinnangul oluline, kuna alkoholitootjaid kaastakse sageli riikide alkoholipoliitika kujundamisse.

Teadlased analüüsisid kvalitatiivselt 26 alkoholitootja kodulehti. Nad kogusid selleks kokku seal olnud informatsiooni alkoholi ja vähi kohta. Uurijad jõudsid seisukohale, et enamik uuritud organisatsioonides levitasid alkoholi ja vähi seoste kohta valeinfot.

Uuritud alkoholitootjate kolm peamist strateegiat olid: Eitamine/väljajätmine -Tõendite, et alkoholitarbimine suurendab vähiriski, eitamine, ärajätmine või vaidlustamine. Moonutamine - Mainitakse vähki, kuid moonutatakse riskiga seotud infot. Teema kõrvale juhtimine - Juhitakse arutelu kaugemale alkoholi iseseisvast mõjust levinuimatele vähivormidele. Seda tehti eriti rinnavähi ja pärasoolevähi puhul.

Teaduslikult on tõestatud, et alkoholitarbimine on riskifaktor mitmete vähivormide puhul, moodustades arvestuslikult umbes neli protsenti uutest vähijuhtudest aastas. Tõendid seose kohta on olnud olemas aastast 1988, mil rahvusvaheline vähiuurimiskeskus (IARC) kirjutas oma ülevaates, et alkohol suurendab suuõõne-, neelu-, kõri-, söögitoru- ja maksavähi riski.

Kui 2007. aastal toodi välja veelgi tõendeid, lisas IARC sellesse vähivormide nimekirja ka rinnavähi ja pärasoolevähi. Sellest ajast saati on leitud aina enam tõendeid, mis kinnitavad vähi ja alkoholi seoseid. Näiteks ainuüksi rinnavähi ja alkoholi seoste kohta on läbi viidud vähemalt sada uuringut.

Nii IARCi kõige viimane, 2012. aasta uuring kui ka Ühendkuningriigi kantserogeensuse komitee 2016. aasta ülevaade kinnitasid alkoholitarbimisega seotud suurenenud riski suu- ja kurgu-, neelu-, söögitoru-, rinna-, maksa-, käärsoole-, pärasoole- ja kõhunäärmevähk tekkeks. Vähe tõendeid leidub selle kohta, et alkoholitarbimine seostuks munasarja- ja eesnäärmevähi riski suurenemisega, kuigi hiljuti avaldatud metaanalüüs tõi siiski välja seose eesnäärmevähiga. Seosed teiste vähivormidega on praegu ebaselged.

Uuring avaldati ajakirjas Drug and Alcohol Review ja sellega saab lähemalt tutvuda siit.