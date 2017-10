Uue D-vitamiini kiirtesti täpsus seati kahtluse alla

«Arutasime selle testi kasutuselevõtmist tänavu veebruaris, aga otsustasime otsida Apotheka jaoks teisi alternatiive,» rääkis Terve Pere apteegi juhatuse liige Kristiina Sepp. Tema sõnul kulub selle testi tulemuste saamiseks 15-20 minutit. «Samuti on testi eksimisruum päris suur,» lausus Sepp, viidates sellele, et testi tulemuse vastavusprotsent on 96,6.

«Seega võib test näidata, et d-vitamiini tulemus vastab normväärtusele, aga tegelikkuses on hoopis kümmekond nmol/l madalam,» selgitas Terve Pere apteegi juhatuse liige. Samas ei välista Sepp, et Apotheka hakkab seda teenust ka ise siiski pakkuma, aga praegu otsitakse sellele kiirtestile teisi lahendusi, mis annaksid täpsema tulemuse.

Ka Südameapteek kaalus D-vitamiini kiirtestide sortimenti võtmist. «Otsustasime minna ikkagi täpsema testi teed, milleks on vitamiini määramine veeniverest ja kasutades labori analüüsimeetodit,» ütles Südameapteekide turundus- ja kommunikatsioonijuht Mari Sumberg.

Kiirtesti asemel alustas Südameapteek oktoobrist koostöös meditsiinilaboriga SYNLAB. Südameapteegis hakatakse müüma D-vitamiini vereproovi kinkekaarte. Nende hind on kümme eurot ja selle soetamisel saab teha SYNLABis analüüsi.

«Oma D-vitamiini sisalduse saab inimene teada kuni paari tööpäeva jooksul vereandmisel kokku lepitud viisil, näiteks e-mailile krüpteeritult,» rääkis Sumberg. Analüüsitulemuste põhjal hakkab Südameapteek pakkuma oma klientidele nõustamist talvise D-vitamiini annustamise kohta.

Benu apteegi teenuste arendusjuht Maria Otsa rääkis, et uued D-vitamiini mõõtmise seadmed on toodetud USAs ning kõrge täpsuse tagamiseks on need kalibreeritud ja kontrollitud vastavalt rangetele kvaliteedinõuetele. Ta lisas, et hea laboritava kohaselt tuleb seadme toimimist kontrollida igapäevaselt ning seade on varustatud ka sisse ehitatud kontrollmehhanismiga ning vajaliku kontrolljoone ilmumise kaudu saab alati teada, kas test on õnnestunud.

«Mis puudutab mõõtetäpsust, siis nii laboratootsetel kui ka laborivälistel mõõtmistel on alati teatud täpsusvahemik. Sellel seadmel on see 96,6%, mis on väga kõrge täpsus ning võib täiendava kontrollimise vajadust tekitada ainult D-vitamiini soovitusliku taseme äärealadel ehk 75 nmol/l ja 250 nmol/l kohta läheduses,» ütles Otsa.

Ta tõi näiteks, et juhul kui test annab tulemuseks 77,7 saab ka maksimaalset mõõteviga arvesse võttes olla kindel, et inimesel on D-vitamiini minimaalsel soovituslikul tasemel. «Apteekrid arvestavad soovitusi andes testi tulemuste täpsusega ning kuna soovituslik D-vitamiini taseme vahemik on väga lai (75-250 nmol/l) siis ei ole testi tulemuse komakohaline täpsus õige soovituse andmiseks tegelikult määrav,» rääkis Benu teenuste arendusjuht.

D-vitamiini kiirtesti tegemiseks on vaja 1-2 tilka sõrmeotsaverd ning aparaat annab vastuse 15 minutiga. Test on tundlik nii D2 ja D3 vitamiini suhtes. Kiirtesti tegemine maksab Benu apteegi kliendile seitse eurot ja teistele kümme eurot.