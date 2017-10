Uuringud annavad selgust: kas taimetoitlus on siis kasulik või mitte?

New York Timesis kirjutab kauaaegset tervisekolumnisti Jane E. Brodyt, kuidas teda häiris taimetoitluse ja veganlusega kaasaskäivad valearusaamad ja kergekäeline taimetoitlaseks hakkamine, mis tegelikult võivad terviseriske põhjustada.

Ta toob välja kuulsa dokumentaalfilmi «What the Health», mida on kritiseeritud väärate faktide esitamise pärast. Filmis väidetakse näiteks, et ühe muna söömine päevas on sama kahjulik kui viis sigaretti suitsetada või, et igapäevane portsjon töödeldud liha suurendab diabeediriski 51 protsenti. Sellised väited panid ta uurima usaldusväärsemaid taimetoidu kasulikkuse kohta käivaid allikaid.

Ameerika kardioloogia ajakirjas Journal of the American College of Cardiology avaldati suur Harvardi uuring, kus vaadeldi erinevate taimsete dieetidega seotud südamehaiguste riski. Osalejaid, kes alustasid uuringut ilma ühegi kroonilise haiguseta, jälgiti 20 aasta jooksul ja pidid iga kahe aasta tagant oma toitumismustritest teada anda.

Osalejate vastuste põhjal jagasid uurijad nad erinevatesse kategooriatesse: üldiselt taimselt toitujad, kes eelistasid taimset loomsele toidule, tervislikud taimsed toitujad ja ebatervislikud taimselt toitujad.

Tervislikud taimsed toitudeks loeti näiteks täistera, puuviljad, köögiviljad, pähklid, kaunviljad, taimsed õlid, kohv. Ebatervislikeks peeti aga töödeldud teravilju, kartuleid, praetud toite ning maiustusi.

Mida lähemal olid osalejate valikud tervislikule taimsele toidule, seda väiksem oli nende tõenäosus haigestuda südamehaigusesse. Need, kes jälgisid aga kõige ebatervislikumat taimset dieeti, said 32 protsenti suurema tõenäosusega südamehaiguse diagnoosi. Harvardi toitumisosakonna teadlased võtsid uuringu kokku järeldusega, et kõik taimsed toidud ei ole alati tervisele kasulikud.

11 aastat kestnud Euroopa uuring leidis, et taimetoidulistel oli 32 protsenti väiksem südamehaiguste risk, kui segatoidulistel. Selles uuringus ei antud osalejate toidu kvaliteedile aga mingit hinnangut.

Detailsem Harvardi uuring leidis aga, et isegi väike loomsete toitude vähendamine oma toidulauas kombineerituna tervislike taimsete toitudega oli seotud madalama südamehaiguse riskiga.

Teisisõnu, ei pea hakkama rangelt taimetoitlaseks, et oma südant kaitsta. Ka kõigest loomse toidu osakaalu vähendamisest ja liigse loomse rasva vältimisest on abi. Dieet, mis kombineeris tervislikud taimsed ja loomsed toidud põhjustas ainult natuke kõrgemat südamehaiguste riski, kui täielikult tervislikest taimsetest toitudest koosnev.

Mida rohkem taimseid ja vähem loomseid toite sa sööd, seda väiksem on sinu ökoloogiline jalajälg ja seda vähem panustad loomade kannatamisesse. Kuid, et toit oleks tõeliselt kasulik, peavad taimsed toidud olema toitainerikkad ja kvaliteetsed.

Kuigi liha süüakse ka selle suure valgusisalduse tõttu, ei ole ka muna ja piimatooteid sisaldavast taietoidust proteiini raske kätte saada. Kalasööjad saavad tervislikke omega-3 rasvhappeid ja kõrgekvaliteetset valku kalast ja mereandidest.

Need, kes on valinud aga range vegan dieedi ja väldivad kõike loomset, on suurema väljakutse ees. Taimedes sisalduvad valgus ei ole terviklikud ning neid tuleb tasakaalustada täiendavalt ubade või teraviljaga. Maapähklivõiga täistera röstsai on suurepärane näide tasakaalustatud taimetoidust. Veganid peavad lisaks võtma ka B-12 vitamiini.

Harvardi uuringu teadlased alustada ühe lihavaba päevaga ning lisada vaikselt rohkem lihavabu päevi samal ajal õppides uusi taimseid retsepte.