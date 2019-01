Miks ajab jõulupuu nina ja silmad vett jooksma? Põhjus on vägagi üllatav

Jõulukuused tuuakse enamasti tuppa mitmeks nädalaks ning soojas toas võib selle ajaga puule tekkida päris korralik hulk imepisikesi hallitusseeni, kirjutab Independent. Need tekitavad mõnele inimesele - eriti astmahaigetele ja mitme allergia all kannatajatele - allergilisi reaktsioone.

Kuna sümptomid on üsna sarnased tavalise külmetushaigusega, ei osata «jõulupuu sündroomi» tihti kahtlustadagi. Küll aga tuleks hoolikalt jälgida, kas jõulukuuse lähedal viibimine teeb sümptomid hullemaks või mitte. Kui jah, siis on väga tõenäoline, et just puu ja sellel leiduv hallitus on haiguse ägenemises süüdi.