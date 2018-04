Ravimiamet muutis maa-apteekide videonõustamise osas meelt

Möödunud aasta juunis tutvustas Apotheka Luunja ja Kavastu apteekides uudset infotehnoloogilist lahendust – patsiendi videosilla teel nõustamist –, mille eesmärk oli parandada maapiirkondades ravimite kättesaadavust, kirjutab Med24 . Ravimiamet küll ei keelanud uudset lahendust, kuid tegi apteegiketile ettekirjutuse, et Luunja ja Kavastu apteekides peab lahtiolekuaegadel olema tagatud proviisori või farmatseudi kohaleolek.

Nüüd on ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp saatnud sotsiaalministeeriumile ettepanekud ravimiseaduse eelnõu projekti kohta. Seal on kirjas, et apteegiteenuse osutaja võiks pakkuda apteegis videoseadme vahendusel täiendavat nõustamiseteenust teatud tingimustel. Seda võib proviisori või farmatseudi kohalviibimiseta apteegis pakkuda üksnes alla 4000 elanikuga asustusüksuses asuvas haruapteegis, kui piirkonnas ei ole teist apteegiteenuse osutajat. Teenuse alustamisest tuleb eelnevalt teavitada ravimiametit.