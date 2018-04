Kaal jääb dieeti pidades toppama - mis on valesti?

Kaalunumber jääb mingil hetkel pidama pea igaühel, kes on kunagi dieedil olnud, kirjutab Runtastic spordiblogi. Isegi kui toitud korralikult ja oled aktiivne, tekitab paigalseis ikkagi tunde, et kõik see on kasutu. Siiski on oluline esmalt aru saada, miks kaal enam ei liigu. Selle põhjused on laias laastus järgnevad:

Veekaal naaseb. Järsk kaalukaotus esimeste nädalate jooksul on üsnagi normaalne ning nii võibki juhtuda, et kaotad nädalas ühe või mitugi kilo. Siin tuleb aga teada, et suur osa sellest tuleb vee arvelt, mida keha kasutab süsivesikute säilitamiseks glükogeeni kujul. Nii polegi haruldane, et ühel hetkel naaseb keha oma tavapärase režiimi juurde ning veekaalgi tuleb tagasi.

Keha ei põleta rasva. Kaalukaotuse kehv külg on see, et keha ei põleta pelgalt rasva, vaid kaotab ka lihast. Seega kui kärbid oma päevast kaloraaži, ei tähenda see, et kaal kukub ning saad endale varsti kenad kõhulihased, kuna lihaste jaoks on vaja siiski rohkem tööd teha. Rasvapõletuse tagab lihastreening ning tasakaalustatud toitumine, mis soodustab lihaste kasvu.

Mida vähem kaalud, seda vähem energiat kulutad. Väiksema kehakaalu ja kasvuga inimene kulutab kasvõi jalutamisele vähem energiat kui ülekaaluline, sest tal on seda lihtsalt kergem teha ning keha pole suure koorma all. Nii võib juhtuda, et oled jõudnud juba üsna väikse kaaluni ja söögist saadud energia on täpselt selline, mida vajad igapäevaseks tegutsemiseks ja kaalu säilitamiseks. Kui tõepoolest on vajadus veel kaalu kaotada, siis tuleb suurendada kehalist aktiivsust ning aru saada, milline kaloraaž tagab seejuures normaalse kaalulanguse.