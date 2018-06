Häire, mis piinab superstaar Ariana Grandet

Laulja oli mullu 22. mail just oma kontserdi lõpetanud, kui plahvatus toimus, kirjutab BBC. Rünnakus hukkus 22 inimest. Intervjuus Briti Vogue'ile paljastas naine, et tal on posttraumaatilise stressihäire sümptomid. «Sellest on raske rääkida, kuna paljudele inimestele on see tähendanud tõsiseid kaotusi,» tõdes ta.

Grande lisas, et teab neid perekondi ja fänne ning neile kõigile oli see raske üleelamine. «Aeg on parim abimees. Ma tunnen, et ma ei peaks üldse rääkima enda kogemusest, ma ei peaks üldse midagi rääkima,» lausus superstaar. Maikuus lasi ta teha oma kehale tätoveeringu pommitamises hukkunute auks.

Ariana Grande tätoveering. FOTO: Instagram / Instagram

Posttraumaatilise stressihäire on ärevushäire, mis kaasneb väga stressirohke, hirmsa või murettekitava olukorraga. See esineb sageli sõduritel, kes on seisnud silmitsi raskete olukordadega. Suurbritannia Riikliku Terviseameti järgi võib posttraumaatilise stressihäire korral esineda hirmsaid unenägusid ja mälupilte varasemalt kogetust.