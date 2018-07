8 toitu, mis turgutavad aju tervist

Kreeka pähklid. Pähklid ja seemned on suurepärased E-vitamiini allikad, mis edendavad nii südame kui ka aju tervist. Südamehaiguste ennetamisega on seostatud nii mandleid, India pähkleid, pistaatsia- kui ka maapähkleid jpm. Aju tervise hoidmisega on aga enam seostatud just Kreeka pähkleid.

Muna. Munarebu sisaldab rikkalikult B4-vitamiini ehk koliini, mida aju kasutab rakkude infovahetuseks ning mälu turgutamiseks. Muna söövatel inimestel on uuringutes leitud efektiivsem võimekus mälutestide lahendamisel.

Mustikad. Pisike, ent väga võimekas mari aitab kaitsta aju oksüdatiivse stressi eest, ennetades sel viisil näiteks vanusega kaasnevaid mäluhäireid nagu Alzheimeri tõbi ja dementsus. Lisaks on mustikas võimas antioksüdant, mis tugevdab immuunsüsteemi. Sarnased võimed on leitud ka maasikatel ja jõhvikatel, mis edendavad mälu ning koordinatsiooni.

Avokaado. See vili pakatab monoküllastumata rasvadest, mis tagavad tervikliku verevoolu ajusse. Tänu oma kaaliumisisaldusele hoiab avokaado ka vererõhku kontrolli all ning see omakorda hoiab aju vormis. Kasulik on ka avokaados leiduv kiudainete hulk, mis toetab seedimist, vähendab südamehaiguste riski ning halva kolesterooli osakaalu.

Lehtkapsas. FOTO: Scanpix

Lehtkapsas. Kales ehk lehtkapsas ning paljudes teisteski sarnastes lehtköögiviljades peituvad antioksüdandid, mis kaitsevad aju toksiliste vabade radikaalide eest.

Lõhe. Aju armastab oomega-3-rasvhappeid, millel leitakse olevat oluline roll kognitiivse võimekuse tagamisel. Küllastumata rasvhapete madalat osakaalu menüüs on seostatud kehvema aju võimekuse ning halvema mäluga. Rasvane kala peaks kuuluma eelkõige noorte menüüsse, kelle õppimisvõimet see oluliselt parandab.

Kohv. Tassike kohvi on kasulik eriti enne eksamit, kuna see ergutab lühiajalist mälu ning kiirendab reaktsiooniaega. Uuringutes on leitud, et kohv aitab saada paremaid tulemusi mälutestides ning seda on seostatud ka madalama riskiga Alzheimeri tõve tekkeks. Samas ei maksa kofeiiniga liialdada, kuna see teeb meid närviliseks.