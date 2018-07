Ülevaatlik raport: oomega-3 rasvappe toidulisand ei too südamele kasu

Selgus, et rasvhapete lisaks söömine ei ilmutanud südame- ja veresoonkonna tervisele mingisugust kasu. Toidulisandi mõju südamehaigustele oli nii väike, et võimalus oomega-3 rasvhappe võtmisest kasu saada oli uurijate sõnul 1:1000. Kerge kasu tervisele tuli vaid alfa-linoleenhappe toidulisandi võtmisest. See on rasvhape, mida leidub pähklites, seemnetes ja taimeõlides.