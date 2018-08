8 vähetuntud sümptomit, mis annavad märku rinnavähist

Kõige kindlam viis rinnavähki ennetada ja tuvastada, on käia regulaarselt arsti juures kontrollis. Nii on suurem tõenäosus avastada vähk juba selle arengu esimestes staadiumites, sest mõnel juhul ei põhjusta rinnavähk algselt kaebusi ega ole tuntav käega rindu kombates. Medical News Today vahendab sümptomeid, mis võivad vähi arenguga kaasneda ja anda sellest märku üsna varakult.

Rinnavähk võib põhjustada muutusi ja põletikulisi protsesse ka naharakkudes ja muuta selle tekstuuri juba haiguse varasemates staadiumites. Näiteks võib nahk hakata kestendama nibupiirkonnas, justkui oleks saadud päikesepõletus. Samuti on ohumärk, kui nahk mõnes kohas rinnal pakseneb. Nende muutustega võib ka kaasneda sügelus, mida inimesed tihti seostavadki rinnavähiga, ehkki see pole levinud.

Imetavatel emade puhul on nibude lekkimine normaalne nähtus, aga igal muul ajal tuleks selle ilmnemisel pöörduda arsti poole.

Rinna nahale tekkivad lohukesed võivad viidata põletikulisele kasvajale, agressiivsele vähi vormile. Vähirakud võivad nimelt põhjustada lümfi kogunemise ja peetumise rinnas, mille tagajärjeks on paistetus ja samuti lohukestega nahk, mis meenutab apelsinikoort.

Vähiga võivad kaasneda muutused naharakkudes, mis toovad kaasa tundlikkuse ja valutunde rinnas. Rinnavähk on küll tihti valutu, aga neid sümptomeid ei maksaks ignoreerida. Osad inimesed kirjeldavad rinnavähiga kaasnevat valu põletava tundmusena.

Rinnavähk võib kaasa tuua muutused nibu all asuvates kudedes. Sellest johtuvalt võib nibu võtta tavapärasest erineva suuna või vajuda rinnakoe sisse. Nibu suurus võib samuti muutuda. Ka menstruaaltsükliga seonduvad nibu muutused on tavalised. Tavapärasest erinevate muutuste korral peaks aga pöörduma arsti poole.

Rinnavähiga võib kaasneda naha värvuse muutus – see võib paiguti olla punakas või lilla, iseki sinaka tooniga.

Rinnavähk võib põhjustada terve rinna või kahjustunud piirkonna paistetust, isegi kui rinnast katsudes tükki ei tuvasta. Rind võib näida suurem kui tema paariline. Paljude inimeste rinnad on erineva suurusega, ent tähelepanu peaks pöörama sellele siis, kui need muutused on kontrastiks tavapärasele.