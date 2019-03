Vaata otse! «Tuhat tervist» annab üliolulisi teadmisi beebi elustamisest

«Tuhat tervist» võtab vaatluse alla tõsise ja üliolulise teema - beebide esmaabi. Kas sina tead, mida teha siis, kui laps lakkab hingamast või tema süda seiskub? Kurb statistika on see, et ka Eestis sureb aastas liiga palju beebisid, sest nende vanemad ei oska või ei julge neid elustada. Õpetame teid seda tegema ja soovitame kursusi, kus oskusi juurde õppida.

Nii Eestis kui mujal on olnud palju juttu tüvirakkude siirdamisest. Kas teadsid, et see protseduur on tegelikult karm keemiaravi, mille lõpus antakse sulle lihtsalt tagasi sinu enda verest võetud rakud, et veri saaks uuesti oma normaalseid funktsioone täitma asuda? Küll aga lubavad mitmed välismaa kliinikud, et ka raske närvihaiguse korral on tüvirakkude siirdamisest abi ja taanduvad ka tekkinud tüsistused. Uurime spetsialistilt, miks see siiski nii olla ei saa.

Eestlased on reisirahvas, kuid vahel löövad võõramaa bakterid põhja alt või tekitavad pikad lennureisid rõhuhäireid. Uurime, milline peaks olema üks asjalik ja läbimõeldud reisiapteek. Tuntud inimese rubriigis räägib heade raamatute, kvaliteetse toidu, aga ka alkoholi- ja kanepitarbimisest KesKusi peatoimetaja Juku-Kalle Raid.