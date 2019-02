USAs möllab surmav «zombi-hirve» tõbi, mis võib nakatada ka inimesed

Tõbi levib üle Ameerika nagu kulutuli. Aju, seljaaju ja teisi kudesid hävitava kroonilise kurtumushaigusega hirvelisi on jaanuaris avastatud rohkem kui 24 osariigis. Olukorra muudab eriti keerukaks, et pärast nakatumist võib kuluda sümptomite silmnähtava avaldumiseni aastaid.

Labritingimustes tehtud testide valguses väidavad mõned spetsialistid, et on vaid aja küsimus, mil haigus nõuab ka inimelusid.

«On tõenäoline, et lähiaastatel dokumenteeritakse saastunud liha tarbimisega seotud kurtumushaiguse nakkusjuhtum ka inimeste hulgas,» sõnas Minnesota ülikooli nakkushaiguste osakonna juht Michael Osterholm. «On võimalik, et inimohvrite hulk saab olema märkimisväärne ja nakkusjuhud pole vaid isoleeritud juhtumid.»

Laboriuuringud on näidanud, et haiguse muteerunud valk prioon on võimeline nakatama ka loomi, kes kannavad inimestega samu geene, näiteks oravahve, makaake ja hiiri.