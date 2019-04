Tuntud näitleja annab kasulikke nippe, kuidas migreeniga võidelda

Migreeni ennetavad meetmed on aidanud naisel selle sagedust ja intensiivsust leevendada, kirjutab HuffingtonPost. «Üritan hoiduda kofeiinist ja saan sellega üha paremini hakkama. Alkohol on teine suur riskitegur ning mind ei näe eriti seda joomas. Püüan teha kõik enda aitamiseks,» rääkis ta üleilmsel migreenikonverentsil.

Vaatamata ennetusmeetmetele tuleb tal siiski vahel ka keset esinemisi migreenihoogudega rinda pista. Teatavasti võib vahetult enne migreenihoogu tekkida paanika ja ärevus, mistõttu üritab näitleja kasvõi hetkeks aja maha võtta, end rahustada ja hingamistehnikaid kasutada, mis aitab ärevust maandada. «Tuleb anda endast parim, et mitte kinkida migreenile endast ära rohkem energiat, kui see niigi sinult võtab,» märkis Chenoweth.

Lisaks soovitab ta migreenihoo ajal eemale hoida eredast valgusest ja nutiseadmetest, kasvõi mõneks minutiks. «Olen läinud lava taha ja vabandanud, et mul läheb minut enda kogumiseks. Vahel oleme seetõttu etendusse isegi pausi teinud,» tunnistas näitlejanna. Hingetõmbepausi ajal üritab ta vedelikku tarbida, sest seegi leevendab migreeniga kaasnevat valu kasvõi natukenegi. Kuna ere valgus võib tõepoolest migreeni hullemaks muuta, kannab naine vahepeal seepärast isegi siseruumides päikseprille, ta on seda teinud ka etenduste ajal.

Chenoweth soovitab olla migreeni osas aus oma kolleegide, ülemuse ja lähedastega. «Migreen on miski, millest tuleb rääkida pigem varem kui hiljem. Lõpuks hakkavad inimesed aru saama ja sind mõistma. Olen kohanud inimesi, kes tunnistavad, et võitlevad samuti migreeniga või ütlevad lihtsalt, et nad ei tea seda tunnet, kuid toetavad mind sellegipoolest. See teeb enesetunde palju kergemaks,» kirjeldas ta.

Migreeni tagamaad on aga seni paljuski selgusetud ning ka Chenoweth tunnistas, et ta ei saanud neid teadmisi üleöö. «Neid asju on palju, mida tuleb inimesel endal katsetada,» märkis California Ülikooli migreeniprogrammi juht Andrew Charles. Ta soovitab samuti jälgida näitleja nõuannet alkoholi ja kofeiini osas. «Probleemiks on eriti kofeiini ebakorrapärane tarbimine. Minu nõuanne on piirduda minimaalse kofeiinikogusega ja tarbida seda kindlal ajal päevast. See töötab paremini inimeste jaoks, kes püüavad kofeiinist loobuda, kuid vahel ikkagi annavad alla ja joovad mõne tassi kohvi,» kirjeldas ta.