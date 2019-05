Vaata otse! «Tuhat tervist»: sääsetõrjevahendiga liialdamine tekitab toidumürgitusele sarnaseid sümptome

«Tuhat tervist» uurib, kuidas kinnistada uusi ja vanu teadmisi, kui mälu on juba nõnda päevinäinud, et kõik ei taha meelde jääda. Võtame osa eakate toolitantsutrennist.

Elu on pingeline ja uni kehv? Vaatame üle preparaadid, mida käsimüügist leiab, et unemured ei hakkaks elu segama. Lisaks otsime üles Kalle Sepa, kel on palju häid mõtteid heaks eluks.

«Tuhat tervist» on põnev tervisesaade Kanal 2 eetris laupäeviti kell 9.10. Saade sisaldab kõikvõimalikke kasulikke nõuandeid ja soovitusi tervisevallast. Räägitakse tervislikust eluviisist ja haiguste ennetamisest kuni ravini välja. Kui vähegi hoolid oma tervisest, siis on see saade just sulle! Saatejuht on Indrek Ventmann.