Südame löögisagedus ennustab oodatavat eluiga

Värske Rootsis tehtud uuring tuvastas, et vanematel meestel, kellel puhkeseisundis südame löögisagedus 75 lööki minutis või rohkem, on kahekordistunud varajase surma risk. Vaatamata sellele, et normaalseks loetakse löögisagedust 50 kuni 100 lööki minutis. Kõrgema löögisagedusega inimeste suremus oli seotud nii südamehaiguste kui muude põhjustega, vahendab Health24.