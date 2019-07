Teadlased said kinnitust, et kopsuvähi rakud kasutavad vohamiseks ära neid levinud ühendeid

Nüüd on ilmunud kaks eraldiseisvat uurimust, milles kirjeldatakse, kuidas kopsuvähi rakud kasutavad antioksüdante teistesse kehaosadesse levimiseks, vahendab Medical News Today . Teadurid arvavad, et uued teadmised selle kohta annavad tööriistad üha tõhusamaks vähiraviks.

Vähirakud vajavad ohtralt suhkrut või glükoosi, et hakata vohama ja arenema teistesse kehaosadesse. Selleks on vaja palju energiat, mille saamiseks on tarvilik protsess, mis on kiirem kui tavarakkude kasutuses olev.