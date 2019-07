Just see on osade vähitüüpide puhul suitsetamisest suurem riskitegur

Kolmandik Suurbritannia täiskasvanutest on ülekaalulised. Keha lisarasv saadab välja signaale, mis käsivad rakkudel sagedamini jaguneda ning põhjustavad suitsetamisele sarnast kahju. On teada, et ülekaalulisus on seotud 13 erineva vähitüübiga. Nende mehhanismid vajavad aga edasist uurimist. Suurbritannias on ülekaalulisus 22 800 vähijuhtumi põhjus, suitsetamine 54 300 juhtumi põhjus.

Cancer Research UK-d on kritiseeritud paksupeksu (ingl fat shaming) pärast. Nimelt kasutavad nad reklaame, kus on kujutatud sigaretipakk kirjaga «Ülekaalulisus on samuti vähi põhjustaja». Dr Stuart Flint ütles, et ülekaaluliste stigmatiseerimine vähendab tõenäosust, et ülekaalulised inimesed muudavad oma tervisekäitumist. Samas leiab ta, et arstid peaksid ülekaalulisi probleemist informeerima. Cancer Research UK on väljendanud, et nende eesmärk pole inimesi süüdistada või ennast halvasti tundma panna, vaid informeerida vähi ja ülekaalulisuse seostest.