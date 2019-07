Evolutsioon võib seletada inimeste soodumust südameinfarktideks

Ateroskreloos ehk arterite ummistumine kolesterooliladestuste tõttu on ühe kolmandiku südame- ja veresoonkonna haigusest tingitud surmade põhjuseks üle maailma. Südameinfarkti võib veel põhjustada kõrge kolesteroolitase, vähene füüsiline aktiivsus, kõrge vanus, kõrgvererõhutõbi, ülekaalulisus ja suitsetamine, kuid keskmiselt 15 protsendil juhtudest tekib see vaid ateroskleroosist.

Uues uuringus tegid teadlased katseid hiirtega, kes olid geneetiliselt muundatud nii, et neil tekkisid inimestega sarnased terviseprobleemid. Katses leidsid teadlased, et ühe geeni eemaldamine tekitas hiirtele peaaegu kaks korda suurema tõenäosusega ateroskleroosi kui tavalistel hiirtel. Uurijad usuvad, et mutatsioon, mis inaktiveeris CMAH geeni inimeste eellastel toimus mõni miljon aastat tagasi tänu malaariaparasiidile.