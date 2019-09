Tuntud telearst ei märganud oma emal Alzheimeri sümptomeid

59-aastane südamekirurg sõnas, et ei pannud absoluutselt tähele, et ta emal ilmutas ühe kardetuima haiguse sümptomeid. Mees teatas hiljuti oma saates, et tema 81-aastasel emal on Alzheimeri tõbi.

Kuigi diagnoosi saamine oli valus, oli Ozi sõnul veelgi piinarikkam see, et märgid haigusest olid nähtaval juba palju varem. Näiteks ei märganud Oz, et ema oli viimasel ajal kangekaelsemaks muutunud, oma isiklikke asju võõrastele jaganud, tavaliste ülesannete täitmisega raskustes olnud ning asju valedesse kohtadesse asetanud.

Ema diagnoos andis Ozile aimu ka tema enda geneetilisest taustast. Tuli välja, et tal on APOE4 ehk Alzheimeri geen, mis suurendab haiguse tekkimise riski. Samuti sai arst teada, mida teha, et oma isiklikku riski vähendada ning on sellest ajast kolesterooli alandamiseks võtnud oomega-3 toidulisandit.