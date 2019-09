Apteekrid koalitsioonile: apteegireformi tagasipööramine suretab maa-apteegid

Eesti Proviisorite Koda ja Eesti Apteekrite Liit pöördusid valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade juhtidele poole seoses teisipäeval, 24. septembril avaldatud Riigikogu sotsiaalkomisjoni pressiteatega, millest võib aru saada, et valitsuskoalitsioon on hakanud kaaluma apteegireformi kohandamist.

«Pöördume käesolevaga koalitsisioonierakondade poole palvega aidata tagada apteegisektoris töörahu ja Riigikogus vastuvõetud seadusaktide täitmine. Vastandlikud sõnumid seaduste täitmise kohustuslikkuse kohta seavad proviisorid keerukasse olukorda, kus pole võimalik enam aru saada riigi plaanidest ja lubaduste pidamisest. Proviisorid soovivad saada tagasi kindluse ja töörahu. Kui juba kord on omandipiirnagu kasuks otsustatud, tuleb reformiga edasi minna, sest proviisorid on oma plaane ja investeeringuid tehes sellega arvestanud,» seisab Jüri Ratasele, Mart Helmele ja Helir-Valdor Seederile saadetud pöördumises.

Pöördumises rõhutatakse, et Eesti apteegisüsteem vajab stabiilsuseks, arenguks ja sisuliseks panustamiseks tervishoiusüsteemi kolme asja – omandipiirangut, töörahu ja koostööd reformi lõpusirgel. «Otsus omandipiirangu suhtes on tehtud ning apteekrid on oma sammud ja investeeringud selle järgi seadnud. Proviisorid on saanud apteegireformiga riigilt signaali hoolimisest ja sellest, et apteegiteenust soovitakse tõepoolest paremaks ning muu tervishoiusüsteemiga seotumaks muuta,» kirjutatakse pöördumises.