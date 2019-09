200 000 doosi gripivaktsiini: kaitsepookimise saab tänavu teha taas apteegis

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo sõnul on oluline, et kiire elutempo juures oleks vaktsineerimine gripi vastu võimalikult lihtne. «Grippi haigestumine on inimese jaoks mitmetahuline katsumus: lisaks tõsiasjale, et gripp on tõsine nakkushaigus, viib gripp inimese eemale tööst ja hobidest ning võib kaasa tuua ka tõsiseid tüsistusi,» ütles eilsel ümarlaual osalenud Jürilo, kelle sõnul võtsid inimesed võimaluse end eelmisel aastal gripi vastu apteekides vaktsineerida väga hästi vastu. «Seega saab apteekide ja tervishoiuteenuse osutajate koostöös säärast võimalust kasutada ka sel hooajal. Patsiendi tervise huvides kehtivad loomulikult kõigile vaktsineerijatele ranged nõudmised ning toimingut saab läbi viia ainult tervishoiutöötaja.»