Suitsetamisest loobumine võib muuta soolestiku mikrobioomi

Varasemad uuringud on näidanud, et suitsetamine seostub kasulike soolestikubakterite mitmekesisuse vähenemisega. Uue uuringu jaoks vaatasid teadlased 26 inimest, kes proovisid suitsetamisest loobuda ning analüüsisid nende väljaheiteid uuringu alguses, kahe nädala ning 12 nädala möödudes, vahendab NewsMax .

Leiti, et suitsetamise lõpetamine muutis soolestiku mikrobioomi. Uuringus nähtud bakteriaalse mitmekesisuse suurenemine on seotud südamerütmi ja süstoolse vererõhu alanemisega ning põletikunäitajate vähenemisega. Samuti nähti hemoglobiini suurenemist, mis parandab vere hapnikuvarustust. Kõik need tervisemarkerid näitavad tervise paranemist. Uuringu autor Marcus Sublette sõnas, et suitsetamisest loobunutel tekkis rohkem baktereid, mis seostuvad madalama diabeedi ja ülekaalulisuse riskiga.