Viis hammaste hooldamisega seotud müüti

1. Müüt: hambaid tuleb pesta kohe pärast sööki

Tegelikult soovitavad hambaarstid kohe pärast sööki hambaid mitte pesta, sest 30 minutit pärast söömist on hambaemail pehmem ja emailivigastuste suhtes tundlikum. Kui hommikuti on kiire, tuleks hambaid pesta hoopis pärast ärkamist, sest ärkamise ja kodust lahkumise vahele peab mahtuma nii hommikusöök kui ka hambapesu.

2. Müüt: Pärast hammaste pesu tuleb suud veega loputada

Hambaarstide soovitus on tegelikult seda mitte teha, sest fluoriidiioonid soodustavad kaltsiumi liikumist hambavaabale, mis tugevdavad hambaid ehk hambapasta hammastel toimib pikemaajaliselt. Hambapasta toimimist hammastel võib võrrelda käte kreemitamisega, sest peale kaitsvat kreemi ei hakka keegi ju käsi pesema.

3. Müüt: nätsud ja hambapasta teevad hambad valgemaks

Valgendavad nätsud on valdavalt reklaamitrikk ja ei anna lubatud tulemust. Olemas on valgendavad hambapastad, kuid need on abrasiivsed ja pikemal kasutamisel võivad kulutada ja kahjustada hambaemaili. Näts on hea pärast sööki happerünnaku neutraliseerimiseks ning sobiv hambapasta tasub valida ikka hammaste puhastamise eesmärgil. Hambaid valgendama tasub minna hambaarsti juurde, pealegi tohib valgendada ainult terveid, ilma aukudeta hambaid.

4. Müüt: hambapastas sisalduv fluor on mürgine

Fluoriidiioonid hambapasta osana soodustavad kaltsiumi liikumist hambavaabale, mis tugevdavad hambavaapa. Hambaarstide hinnangul on hammastele isegi kahjulikum, kui fluori hambapastas ei ole. Näiteks ei kasutata fluori ökopastades, mis enamasti on tehtud savi baasil, kuid saviosakesed on abrasiivsed ja pikemal ökohambapasta kasutamisel võib tekkida hambavaabale mehaanilisi kahjustusi. Seetõttu vali hammaste pesemiseks fluori sisaldav hambapasta, selle aine kogus on väike ning ei kujuta ohtu tervisele.

5. Müüt: hambaarsti tuleb külastada siis, kui hammas hakkab valutama

Tegelikult tuleb hambaarsti külastada vähemalt kord aastas ning vajadusel suuhügienisti kaks korda aastas, et ennetada suuremaid hambamuresid. Hambavalu on küll hambaprobleemidest kõige tuntavam, kuid see on vaid üks väiksem osa kogu suu probleemidest.

November on Eestis hammaste tervise kuu. Üheteistkümnendat korda toimuva teavituskuu eesmärk on suurendada Eesti inimeste teadlikkust ja vastutustunnet enda ja oma pereliikmete hammaste eest. Teavituskuud veavad Kliinik 32 ja Eesti Tervishoiu Muuseum.