Arst: HIVi nakatunud käivad arsti juures, aga neid ei testita

«Esimene samm, kuidas peatada HIV epideemia ning kuidas jõuda riiklikult seatud eesmärgini, et saavutada olukord, kus 90 protsenti HIViga inimestest teavad oma diagnoosi, 90 protsenti kõikidest diagnoositutest saavad ravi, 90 protsenti kõikidel ravi saavatel patsientidel on viiruskoormus kontrolli all, on diagnoosida HIV-nakkus nii varakult kui võimalik. Täna võime öelda, et HIV testimine on kasvanud ja saanud nii perearstide kui eriarstide seas igapäevasemaks, aga me ei testi õigeid inimesi. Samuti on oluline 90-90-90 eesmärgi saavutamise «teine 90» ehk saavutada olukord, kus vähemalt 90 protsenti neist, kes on saanud diagnoosi, oleksid ka ravil,» sõnas dr Rüütel.

2014.–2015. aastal HIVi diagnoosi saanud inimestel oli kahe aasta jooksul enne HIVi diagnoosimist olnud keskmiselt 3,8 arstivisiiti aastas ja kahe aasta jooksul keskmiselt isegi 7,5 visiiti. Kokku 71 protsenti kõikidest uutest HIVi juhtudest olid külastanud perearsti. 82 protsenti kõigist nakatunutest oli tegelikult külastanud vähemalt korra mõnd arsti – pere- või eriarsti. Kuid HIV-testi oli tehtud neist vähem kui viiendikule. «See tähendab, et Eestis testitakse liiga väheseid arsti juurde jõudnuid ega testita alati neid, keda kindlasti peaks testima. Need patsiendid, keda me otsime, tegelikult käivad arsti juures, aga me ei paku neile testimist,» lisas Rüütel.

«Me testime palju noori naisi, eriti seoses raseduse jälgimisega, kelle seas HIVi levimus on madal. Samas testime vähe mehi, eriti vanuses 16–49 aastat, ja ka indikaatorseisundite puhune testimine on väga kasin. Ma näen, et me peaksime testima kõiki HIVi indikaatorhaiguste ja -seisunditega patsiente. Kõiki inimesi, kes on käitunud riskeerivalt või kelle seksuaalpartner on riskeerinud. Samuti peaksime testime absoluutselt kõiki Ida-Virumaa ja Harjumaa 16–49-aastaseid patsiente,» ütles arst.