Miks ei tohiks kunagi stressi alkoholiga maandada?

Üks suurimaid alkoholiga seotud eksiarvamusi on see, et paar klaasi veini või õlu aitab inimesel rahuneda ja parandab meeleolu. Tegelikult on alkoholil vastupidine toime – see suurendab mitme vaimse häire – ennekõike depressiooni – riski. Alkohol mõjutab aju tegevust ning seda, kuidas inimene maailma ja ennast tajub. Uuringud on näidanud, et regulaarselt alkoholi tarbivatel inimestel on suurema tõenäosusega madal enesehinnang ja negatiivne nägemus maailmast.