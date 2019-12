Jagatud emadus: maailma esimene paar, kelle laps arenes mõlema vanema üsas

Tegemist on in vivo viljastamisega, mis tähendab, et vastupidiselt in vitro ehk kehavälisele viljastamisele, viiakse viljastatud munarakud inkubaktsiooniperioodiks naise emakasse. In vitro viljastamise puhul on munarakud inkubatsiooniperioodi vältel kehast väljaspool. Pärast inkubaktsiooniperioodi võetakse viljastatud munarakud naise emakast välja ning asetatakse selle naise emakasse, kes raseduse lõpuni kannab. Lapse sünnitas Jasmine, kuid lapse bioloogiline ema on Donna.