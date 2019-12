Puuduliku narkoosi tõttu oli tunda juba kirurgi esimene sisselõige

Anonüümseks jääda soovinud naise sõnul tundis ta kohe nabasse tehtud sisselõiget, mille peale röögatas, aga keegi ei pööranud sellele tähelepanu, kuna tal oli ees karjet summutav hapnikumask, vahendab BBC . «Nüüd on mul õudusunenäod, mis on kohutavad,» sõnas naine. «Näen pidevalt unes, kuidas leban operatsioonilaual ja karjun, mu ümber on palju inimesi ja keegi ei aita mind. Enda hinnangul ärkan umbes kolm korda nädalas higistades ja tunnen pärast seda tohutut hirmu.»

Inglismaal asuva Yeovil haigla teadaandes öeldakse, et meditsiiniasutuses tehakse aastas rohkem kui 15 000 operatsiooni ja juhtumi taga on puudulikuks jäänud kommunikatsioon. Haigla esindajad on tõdenud, et kui naise ärkvelolek ja valu tulid ilmseks, oleksid meditsiinitöötajad pidanud talle seejärel tegema üldnarkoosi. Haigla on edastanud kannatanule vabanduse, kuid kompensatsiooni osas pole veel lahenduseni jõutud.