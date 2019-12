Teadlased tegid avastuse, mis võib olla pikema inimelu võti

Sanford Burnham Prebys meditsiiniinstituudi teadlased näitasid, et ussid elavad kauem, kui nad toodavad valku p62 ülemäärasel tasemel. «Uuringud, sealhulgas meie oma, on näidanud, et autofaagia (iseenda söömine – kreeka k.) suurendamisega saab eluiga pikendada – protsess, mida rakud kasutavad katkiste ja vanade rakuosade lagundamiseks ja ümbertöötlemiseks,» selgitas uuringu vanemautor, professor Malene Hansen. Enne käesolevat teadustööd polnud selge, millist rolli mängib organismi vananemises valk p62.

Viimastel aastatel on teadlased õppinud, et autofaagia võib olla väga valikuline – see tähendab, et rakk kasutab erinevaid «prügiveokeid» nagu näiteks valk p62, et toimetada erinevat tüüpi «prahti» rakutasandi «töötlusjaamadesse». Näiteks p62 veab sinna kuhjunud valke ja vananenud mitokondreid ehk raku jõujaamasid. See tähendab, et organism ise suudab vabaneda endale kahju tegevatest elementidest ja hoida ennast rakutasandil võimalikult hästi toimivana.