Levinud toidulisand hävitas naise maksa ja ellu jäämiseks vajas ta uut elundit

Novembris hakkas noor naine aga tundma kehas valu, oli kurnatud ja ta silmavalged muutusid kollaseks. Arstid mõistsid kiiresti, et tegu on maksapuudulikkusega ja panid ta otsejoones doonororgani ootejärjekorda. Gossil vedas – talle siirati uus maks 25. detsembril. Tema arst usub, et eluohtliku haiguse põhjustas tarbitud toidulisand.

Dr Weinstein väitis, et kolm kuni neli kümnest ägeda maksapuudulikkuse juhust, mille korral elundi üles ütlemist ei põhjusta maksahaigus, on põhjustatud toidulisanditest. Äge maksapuudulikkus on elundi funktsioneerimise lakkamine vaid mõne päeva või nädala jooksul. See on meditsiiniline hädaolukord, mis võib põhjustada surmavaid tüsistusi, sealhulgas sisemist verejooksu, eluohtlikult tõusnud rõhku peas ja infektsioone.