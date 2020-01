Üllatav faktor, mis paneb lapsed tervislikult toituma

Uuest uuringust selgus, et lapsed, kes vaatasid kokasaateid, milles valmistati tervislikke toite, sõid 2,7 korda suurema tõenäosusega vabatahtlikult tervislikku toitu kui need, kes vaatasid ebatervislike toitude valmistamist.

Hollandi teadlased lasid 125-l 10–12-aastasel lapsel vaadata kokandussaateid ja leidsid, et tervislike toitude valmistamist vaadanud lapsed valisid hiljem vahepalade seast välja tervislikumad variandid. Ebatervislike toitude valmistamist vaadanud lapsed eelistasid ebatervislikke vahepalasid. Valikus olid puuviljad ja kartulikrõpsud. See tähendab, et tervislike variantide esile tõstmine, ahvatlevaks muutmine ja reklaamimine võib oluliselt mõjutada seda, milliseid valikuid lapsed langetavad.

Teistest uuringutest on selgunud, et kui lapsi söögivalmistamise protsessi kaasata, söövad nad samuti suurema tõenäosusega tervislikumalt. Vältida tuleks valmistoitude koju toomist, sest see vähendab tõenäosust, et lapsed õpivad tervislikult toituma.