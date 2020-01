Puust ja punaseks: kuidas saad end kaitsta koroonaviirusega nakatumise eest

Tegu on algupäraselt loomade haigusega. Teada on 37 tüüpi koroonaviirust, millest seitse põhjustavad haigestumist ka inimestel, nende hulgas 2019-nCOV. Kõige tõsisemad koroonaviirused on SARS ja MERS, ülejäänud on seni põhjustavad keskmise kuluga haigusnähte. Haigus võib kulgeda kergete nähtudega, aga tekitada osadel juhtudel ka tarviduse kunstliku hingamise järele. Vanemaealised põevad SARSi, MERSi ja uut koroonaviirust raskemini.

«Mida teame uue koroonaviiruse kohta – teadmsied on suhteliselt piiratud. On tuvastatud, et viirus sarnaneb geneetiliselt SARSi viirusega – umbes 70 protsenti on sarnasus. Õnneks on selline teave praegu, et selle haiguse kulg on kergem võrreldes SARSi haiguse kuluga,» tõdes epidemioloog Dontšenko.

«Hea uudis meie jaoks, et on piiratud inimeselt inimesele levik – see tähendab seda, et selle leviku potentsiaal on madalam kui näiteks võrdleme gripiga. Seda kinnitavad ka haigusjuhtude numbrid, sest kui see oleks laiaulatuslik levik inimeselt inimesele, siis oleksime silmitsi sellega, et haigete arv on tunduvalt suurem,» lisas ta.

Samuti on teada, ja see kehtib kõikide koroonaviiruste kohta, et see ei pea pikalt vastu väliskeskkonnas. Sellest lähtuvad ka terviseameti soovitused seoses Hiinast saabuvate pakkidega – need jõuavad siia pärast seda, kui viirus on juba lõpetanud oma elutsükli.

«20. janauaril teatati, et ka tervishoiutöötajate seas olid registreeritud esimesed haigusjuhud. See tähendab seda, et ikkagi inimeselt inimesele piiratud levik on olemas,» ütles Dontšenko. Viiruse inkubatsiooniperioodiks ehk peiteajaks peetakse 12-14 päeva, aga kui nakatumine toimus inimeselt inimesele, oli see lühem – arvatakse, et kuni viis päeva. Uus koroonaviirus levib piisk-kontaktnakkusena. «Enamasti kulgeb see nagu respiratoorne külmetushaigus, inimestel tekivad palavik, köha, hingamisraskused ja tõsisematel juhtudel kopsupõletik. Hetkel on ravi sümptomaatiline – leevendatakse sümptomeid,» märkis Dontšenko.

Riskirühmaks on vanemaealised ja krooniliste haigustega inimesed. Piiratud andmete järgi kulgeb haigus raskelt enamasti vanemaealistel ja krooniliste haigustega inimestel. On teada, et suri ka 46-aastane naiserahvas, kes oli vähihaige.

Terviseamet jälgib nakkusohu tõsidusele hinnangu andmisel soovitusi Maailma terviseorganisatsioonilt (WHO), kel on ka õigus seada reisipiiranguid. Hetkel neid Euroopas ei soovitata ja Eestis on hinnatud haiguse levimise risk madalaks.

Koroonaviiruse levik

30. detsembril teatas maailma terviseorganisatsioon (WHO), et Hiinas Wuhani linnas on tuvastatud teadmata päritoluga haiguse juhtum 59-aastasel isikul. Kõikide teadaolevate viiruste suhtes olid tehtud uuringud negatiivsed – see tähendas, et tegu on uue haigustekitajaga.

Teadlased hakkasid uurima, mis haigust põhjustab. 7. jaanuaril oli kindlaks tehtud, et see on uut tüüpi koroonaviirus.

11. jaanuaril teatati esimesest surmajuhtumist.

12. jaanuaril selgitasid teadlased välja viiruse genoomi järjestuse.

13. jaanuaril teatati esimesest väljastpool Hiinat registreeritud haigusjuhust – inimene tuli aga Taisse samuti Hiinast. 16. jaanuaril esines esimene sisse toodud haigusjuht Jaapanis.