Vahelejäänud tervisekontrolli tõttu ei ravitud lapse kasvupeetust

Rospu räägib, et esimesse klassi minejate tervisekontrolle teeb ta igal aastal paarkümmend, viiendate klasside lapsi satub heal juhul üks-kaks aasta peale ja üheksandate klasside õpilastest tulevad vaid need, kellel ei lubata kooli lõpetada või järgmisse kooli sisse astuda, kui pole käidud perearsti juures tervisekontrollis.

«Just see viies klass on paljudel õdedel ja arstidel nii koolides kui perearstikeskustes murekohaks. Kui see vahele jääb, siis tervisekontrollide, mõõtmiste-kaalumiste, vererõhu mõõtmise ja nägemise kontrolli intervall venib nelja aasta pikkuseks ja see on liiga pikk aeg,» tõdeb Rospu.