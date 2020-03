Koroonaviirusesse haigestunud pereisa: hoidke lapsed kodus, et viirus ei leviks

Laas naasis veebruari lõpus Bergamost, oli koduses karantiinis ning teine koroonatest näitas, et tal on viirus. Sellest ajast peale on ta pidanud ka oma haiguse kulgu jälgivat blogi. «Mul on hea meel, et ma pole kedagi nakatanud,» lausub ta. «Korra oli 37-kraadine palavik, aga ei tea, mida see võis tähendada. Perega koos olles pole ime, et viirused ühelt teisele kanduvad. Me teeme siin nalja, et oleme tüüpiline eesti pere, kus mehed on positiivsed ja naised negatiivsed. Abikaasal oli viimane test negatiivne. Terviseamet soovitas seda mitte tähele panna, vaid suhtuda pigem nii, nagu see oleks olnud positiivne. Väike köha ja peavalu abikaasal siiski oli, kuid mitte palavikku.»

Laas tervise üle väga ei kurda, võib-olla on veidi tunda tavaliselt gripiga kaasnevat nohu ja peavalu. «Mul pole peas mingeid musti stsenaariume, pigem ärritab, et peab ikka veel kodus istuma,» ütleb ta. «Ma suhtlen töö tõttu paljude inimestega ja mul on ka mitmeid ühiskondlikke ülesandeid, mille täitmisel tuleb suhelda, näiteks osalen Tallinna ja Harjumaa lasterikaste perede liidu töös. Me teeme abikaasaga mõlemad kodus kontoritööd ja tekkinud on hoopis teistlaadi mure. Lastel on alanud koduõpe ja meie kolm last käivad eri koolides. Natuke keeruline on olnud meie kõigi elurütme kokku sobitada. Ja eks õpetajatele ole see olukord ka uus. Neil on mõnevõrra kergem, sest lapsed on eemal. Eks nad jõuavad kõik ülesanded ja harjutused läbi mõelda ja valmis panna. Lapsed ei sega liiga palju nende tööd. Samas õpetajad vist loodavad, et kodus ollakse sama võimekad ja vanemad suudavad pooled päevad istuda koos lastega. Aga meil tuleb oma tööd ka vahepeal ju teha. See on päris keeruline. Kõik teevad korraga kaugtööd, aga laste olemasoluga pole eriti arvestatud..»

Laas naerab, et paha ei teeks küll, kui laste kodus õpetamise eest palka makstaks. «Aga kui edasi mõelda, siis eks kodus olevad lapsevanemad on nüüd ju söögitädid ja koristajad ka,» kinnitab ta. «See pool on samuti juurde tulnud. Õnneks on ikka neid häid inimesi, kes saavad veel tervena ringi käia ja toovad koridori ukse taha toidukoti.»