Haigekassa rahastab I trimestri sõeluuringu NIPT testiga asendamist

Naistele, kellele I trimestri kombineeritud sõeluuring on juba tehtud ning kromosoomihaiguste risk on madal, NIPT testi lisaks ei tehta. Mitmikraseduse korral teostatakse nii I trimestri kombineeritud sõeluuring kui vajadusel NIPT, et tagada mitmikraseduse ohutu jälgimine.