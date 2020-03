Koroonaviiruse tõttu viibib haiglaravil 48 patsienti

Kokku on Eestis tehtud enam kui 9300 koroonaviiruse testi, millest 640 on osutunud positiivseks. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 60 eluaastat ja vanemad (29%) ning vanusegrupis 40–49 eluaastat (22%). Vanusegrupis 50–59 eluaastat on testide põhjal nakatunuid 20% ja vanusegrupis 30–39 eluaastat 17%.