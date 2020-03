«Kunagi varem pole Covid-19ga imikute surmajuhtumeid seostatud. Surma põhjuse väljaselgitamiseks on käimas põhjalik uurimine,» ütles Illinoisi rahvatervise osakonna direktor dr Ngozi Ezike. «Peame tegema kõik endast oleneva, et vältida selle surmava viiruse levikut. Kui mitte selleks, et kaitsta ennast, siis selleks, et kaitsta meid ümbritsevaid inimesi.»