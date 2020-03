Dr Alice Lill: negatiivne pööre haiguse kulus tekib umbes 7.-8. haiguspäeval

«Kindlasti on ohustatumad haiged, kes põevad kroonilisi haiguseid, näiteks diabeet, kardiovaskulaarsed haigused, kroonilised kopsuhaigused, immuunsüsteemi mõjutavaid ravimeid tarvitavad reumaatilised haiged, kasvajahaiged,» rääkis dr Lill. «Nendel haigetel on ka tavapäraselt kõrgem risk tüsistuste tekkeks. Samas on praeguseks teada, et väga raske haiguskulg on tabanud ka nooremaid eagruppe ilma kaasuvate haigusteta. Seega peavad nooremad inimesed teadvustama võimalikku ohtu.»