Brian May: pärast koroonakriisi tuleb inimestel loobuda loomade söömisest

Väidetavalt sai COVID-19 epideemia alguse loomadelt ning 72-aastane May usub, et sellised kriisid sunnivad inimesi ajapikku liha tarbimisest loobuma. «Peaksime järele mõtlema, kas loomade söömine on õige,» ütles May intervjuus. May on ise olnud taimetoitlane alates 2020. aasta algusest, kuid loomade õiguste eest on mees võidelnud pikemat aega.

«Sellised viirused tekivad sageli seetõttu, et inimesed söövad loomi ning me kõik teame, et loomade söömine ei ole tervisele eriti kasulik,» seletas May, kes alustas ise jaanuaris veganluse väljakutsega. «See oli minu otsus ning ma pole seda kellelegi peale surunud, kuid nüüd on näha, millised on loomse toidu söömise tagajärjed kogu maailmale ja sellepärast peaksime muutma toitumist nii, et me ei piina teisi liike,» selgitas May oma valikut.