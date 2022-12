PROOVI JUBA TÄNA ⟩ Need üheksa nippi aitavad saavutada kvalitseetsema une

5. Võtke melatoniini toidulisandina

Melatoniin on põhiline unehormoon, see annab ajule märku, millal on aeg lõdvestuda ja magama minna. Selle kasutamine võib olla üks lihtsamaid viise sügava une saavutamiseks. Ühe uuringu tulemusena aitas melatoniini tarvitamine enne magama jäämist parandada unekvaliteeti, uinuda kiiremini ja järgmisel päeval oli inimesel rohkem energiat.

6. Hoidu alkoholist

Alkoholi joomisel enne magama jäämist on halb mõju unele ja hormoonidele. Samuti põhjustab see norkamist, uneapnoed ja häirib unerežiimi.

7. Vajadusel kujunda oma magamistuba ümber

Paljudes olukordades võib just magamistoa kujundus mõjutada, kui hästi inimene öö jooksul magab. Mõjutavateks teguriteks on temperatuur, müra, välivalgustid ja mööbli paigutus. Paljud uuringud on näidanud, et isegi vähene liiklusmüra, võib põhjustada pikaaegseid tervisekahjustusi. Teadustöödest leiab ka, et kui tuppa ei kostunud müra ja ei paistnud valgusteid, siis pooled katsealustest magasid paremini kui enne.

Tähtis on meeles hoida, et magamistoas võiksid puhkamise ajal olla välja lülitatud kõik võimalikud valgustused: isegi väikesed öölambikesed. Samuti võiks minimaliseerida väljast tuleva müra hulka ja veenduda, et magamistoas on vaikne, rahustav, puhas ja nauditav.

8. Muuda oma magamistoa temperatuuri

Ilmselt on enamus inimesi märganud, et palavate ilmadega, on raskem magama jääda. Õige temperatuuri valik võib aidata saavutada sügavam uni ja sel juhul on väiksem tõenäosus öö jooksul üles ärgata. 20 kraadi on enamus inimeste jaoks paras temperatuur, mis magamise ajal võiks toas olla, kuid kõik sõltub palju ka inimesest endast.

9. Ära söö hilja õhtul