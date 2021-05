Vabu vaktsineerimisaegu on ligi 2000

Esmaspäeva hommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 373 391 inimesele, kellest 213 831 on pooleli oleva vaktsineerimisega ning 159 560 on lõpetatud vaktsineerimisega. Ööpäeva jooksul manustati 3196 doosi, kokku on manustatud 532 605 vaktsiinidoosi.