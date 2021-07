Mis juhtub seedimisega, kui magada vähem kui seitse tundi?

Ameerika teadlased uurisid üle 150 000 tööealise inimese tervist ning leidsid, et 37 protsenti neist ei saa öösiti piisavalt magada. Teadlaste hinnangul on see protsent järjest suurenemas. Ebapiisav uni mõjutab tõsiselt inimeste vaimset ja füüsilist tervist – see suurendab südamehaiguste, vähi, diabeedi, rasvumise ja immuunsüsteemi puudulikkuse riski. Vähene uni süvendab ka ärevuse ja depressiooni sümptomeid ning vähendab keskendumisvõimet ja mälu võimekust, vahendab Healthline.

Teadlased uurisid, kuidas mõjutab ebapiisav uni inimeste seedimist ning leidsid, et vähe maganud inimeste organism töötleb toidus leiduvaid rasvu teisiti. Organism üritab üldiselt veresoonkonda kahjustavatest rasvadest seedeprotsessi käigus vabaneda, kuid selgus, et vähese unega inimeste organism hakkas neid rasvu hoopis talletama. See suurendas oluliselt veresoonkonna ummistuste riski ning põhjustas ülekaalulisust. Ummistunud veresooned koormavad südant ning vähenenud verevarustus piirab aju ja teiste piirkondade funktsioone.